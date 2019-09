Mazzarri: Nkoulou riparte da zero

(ANSA) - TORINO, 15 SET - "Nkoulou? Gli ho parlato in faccia e gli ho detto che riparte da zero". Walter Mazzarri non fa sconti al difensore, che martedì tornerà a sua disposizione dopo le incomprensioni di mercato e le scuse del giocatore. "Era un giocatore importante - spiega il tecnico granata - Ora le gerarchie sono diverse e lui deve riconquistarsi il posto. Ci sono altri cinque difensori forti che meritano rispetto, poi se saprà dimostrarmi quanto vale con gli allenamenti spetterà a me".