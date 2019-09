Frontale auto-moto,morto 24enne a Torino

(ANSA) - TORINO, 15 SET - Un 24enne, Mattia Attademo, è morto in un incidente stradale la notte scorsa a Torino. L'uomo era a bordo di una Suzuki 650, in corso Unione Sovietica all'angolo con via Tommaso De Cristoforis, quando si è schiantato frontalmente con una Fiat Panda. Trasportato all'ospedale Molinette, i tentativi dei medici di rianimarlo sono stati vani.

Da una prima ricostruzione della polizia municipale, l'auto, guidata da una 25enne e con altre tre persone a bordo, ha svoltato a sinistra senza accorgersi dell'arrivo della moto.

All'incrocio il semaforo era acceso e funzionante. La 25enne è risultata negativa all'alcol test.