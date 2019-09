Caldo in Piemonte, picco lunedì-martedì

(ANSA) - TORINO, 15 SET - Ancora temperature estive in Piemonte, dove l'alta pressione di origine subtropicale raggiungerà il suo apice tra lunedì e martedì. Termometro in ulteriore rialzo, con picchi fino a 31 gravi. Dalla serata di mercoledì, la discesa di aria fredda sull'Europa potrebbe portare alla formazione di locali rovesci e temporali, anche forti. Ingresso in quota di aria fresca comporterà un calo termico, anche in pianura, già dalla giornata di giovedì, con le minime che nei giorni successivi potrebbero scendere sotto i dieci gradi.