Migliaia a marcia 'Novara Pride'

(ANSA) - NOVARA, 14 SET - Sono stati migliaia i partecipanti alla seconda edizione del 'Novara Pride', la manifestazione organizzata da Novararcobaleno e che quest'anno è stata dedicata a Elisa Pomarelli, la ragazza uccisa nel Piacentino.

Laura Galasso, responsabile di Novararcobaleno, ha ricordato che "Elisa è stata uccisa come donna e come lesbica. Abbiamo voluto dedicare il Novara Pride a lei vittima di una cultura machista".

Dopo la sfilata, la folla si è radunata in piazza Martiri, dove sono stati allestiti due palchi: su uno di questi è salita anche Ava Hangar, la piemontese appena eletta Miss Drag Queen Italia 2019.

Forza Nuova ha tenuto un presidio anti-Gay Pride ma non ci sono stati incidenti.