Ex calciatore arrestato per furto

(ANSA) - ASTI, 14 SET - Quando i carabinieri lo hanno fermato, sulle colline di Canelli, ha detto di essere un venditore di pentole, ma aveva con sè un portafogli appena rubato a un turista in una casa vacanza della zona. L'olandese Cornelis Carel Van Der Velden, 46 anni, ex calciatore con un passato da professionista nelle serie minori in Olanda, Inghilterra e Irlanda, è stato arrestato per furto aggravato.

L'arresto è già stato convalidato e nei confronti dell'ex giocatore è scattato il divieto di dimora nella provincia di Asti. Sono in corso ulteriori accertamenti da parte dei carabinieri su altri furti analoghi avvenuti nell'Astigiano.