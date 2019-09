Slow Food, su Ceta ministro ci ripensi

(ANSA) - TORINO, 13 SET - Il ministro per le Politiche Agricole Teresa Bellanova è attesa venerdì prossimo all'inaugurazione di 'Cheese' a Bra (Cuneo) e "con lei avremo occasione di confrontarci e, come con tutti i suoi predecessori, saremo ben lieti di mettere a disposizione la nostra esperienza". Così Slow Food che tuttavia manifesta "pieno dissenso" per le "parole inequivocabili" del ministro sul Ceta e chiede di "rivedere la sua posizione". "Non abbiamo bisogno di attendere i prossimi passi della ministra per esprimersi: manifestiamo sin da ora il nostro dissenso, senza ovviamente sottrarci al confronto su temi che vengono portati dalla ministra a supporto della necessità di ratificare il Ceta. Anzi, è proprio per difendere quei valori che riteniamo non si debba procedere con la ratifica del Ceta. Sul tema degli Ogm, "il ministro ha fatto una veloce battuta - conclude Slow Food - non di meno, associata alle affermazioni sul Ceta, ci fa correre un brivido sulla schiena".