Sarri 'Imbarazzo per scelte non mercato"

(ANSA) - TORINO, 13 SET - "Imbarazzante non era riferito alla situazione di mercato, ma all'imbarazzo nel dover fare delle scelte". Maurizio Sarri precisa le sue dichiarazioni estive, generate dalla rosa lunga a disposizione del tecnico: "Scelte che non mi fanno piacere, ma che dimostrano la forza della rosa - ha aggiunto l'allenatore -. Avendo una lista di 22 giocatori per l'Europa una scelta deve essere fatta". Decisioni che, nel caso di Emre Can, hanno provocato la reazione del calciatore, escluso dalla lista Champions: "Quando un giocatore subisce una scelta così pesante è chiaro che possa essere in disaccordo. Non posso, alla mia età, non considerare l'aspetto emozionale.

Bisogna lasciarlo decantare per poi affrontare la questione".