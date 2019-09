Del Gaudio comandante carabinieri Cuneo

(ANSA) - CUNEO, 13 SET - Il colonnello Pasquale Del Gaudio, 47 anni, è il nuovo comandante provinciale dei Carabinieri di Cuneo. Originario di Avellino, ha lavorato a Pescara e Foggia e negli ultimi tre anni ha guidato il Comando provinciale di Lecco. "Continueremo l'opera di controllo del territorio e il dialogo con la popolazione", promette il nuovo comandante, che ha incontrato la stampa nella caserma Gonzaga.

"Da una prima valutazione mi pare ci siano situazioni di particolari gravità - aggiunge -. La delittuosità in provincia è in leggero calo, mi concentrerò sul controllo del territorio per contrastare i fenomeni che si presentano con maggiore intensità".

Sempre oggi sono stati presentati i nuovi comandanti di due delle otto Compagnie in cui è divisa la provincia di Cuneo.

Maurizio Tosco, 49 anni, origini palermitane, è il nuovo comandate della Compagnia di Borgo San Dalmazzo; Massimo Caputo, 45 anni, originario di La Spezia, guiderà quella di Bra.