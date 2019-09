Dal Cipe 25 mln per lavori statale 34

(ANSA) - VERBANIA, 13 SET - Accordo raggiunto tra Regione Piemonte e comuni di Verbania, Cannobio, Cannero, Ghiffa e Oggebbio sugli interventi per la messa in sicurezza della statale 34 del lago Maggiore. "Con i 25 milioni di euro assegnati alla Regione dal Cipe per consolidare i versanti inizia il percorso per spenderli e intervenire sui 14 punti interessati", annuncia la sindaca di Verbania, Silvia Marchionini.

"A guidare la cabina di regia, soggetto attuatore dei lavori, sarà il Comune di Verbania - aggiunge -. Una responsabilità che abbiamo voluto assumerci, in accordo con gli altri Comuni, perché crediamo che questo asse viario sia strategico per la nostra città oltre che per l'intero territorio, per i frontalieri, per il futuro turistico del lago Maggiore". "Solo poche settimane fa il percorso sembrava pieno di insidie e invece oggi il buonsenso dei sindaci e il supporto della Regione ha consentito di arrivare a questo accordo", commenta l'assessore regionale ai Trasporti, Marco Gabusi.