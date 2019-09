Coldiretti, emergenza lupo insostenibile

(ANSA) - TORINO, 13 SET - Tre capi di bestiame sono stati sbranati in un alpeggio in alta Valle Varaita, nel Cuneese. A ucciderli - denuncia la Coldiretti di Cuneo - sono stati dei lupi. "A poco più di una settimana dagli ultimi attacchi registrati in Alta Langa, tra Camerana e Murazzano - afferma Roberto Moncalvo, delegato Confederale di Coldiretti Cuneo - il lupo è tornato a colpire a Pontechianale, dove ne ha fatto le spese un allevamento di bovini di razza piemontese. E non è stato il primo caso: l'allevatore denuncia di aver subìto solo quindici giorni fa un attacco che gli è costato un vitello. La sopportazione delle aziende che, con tanti sacrifici, hanno investito nella zootecnia sulle nostre montagne ha raggiunto il limite. Sale lo sconforto - continua Moncalvo - e vince il senso di impotenza nella sostanziale indifferenza delle Istituzioni".