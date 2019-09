Oltre 30 gradi, zero termico a 4.600

(ANSA) - TORINO, 12 SET - Tempo da piena estate oggi in Piemonte. L'anticiclone ha riportato le massime a 30 gradi, come testimoniano i 30.3 registrati nella stazione meteo di Moncalieri (Torino) della Smi (società Meteorologica Italiana) e i 29.7 misurati dal termometro Arpa (Agenzia Regionale per la protezione ambientale) nel centro di Torino, ai Giardini Reali.

Lo zero termico è salito fino a 4.600 metri e a quella quota resterà per almeno un giorno. Domenica qualche rovescio di pioggia sui rilievi, per effetto dell'infiltrazione di aria di origine scandinava. Ma saranno episodi marginali in un quadro caratterizzato per giorni - stando alle previsioni meteo - da temperature massime sopra la norma, pur senza eccessi.