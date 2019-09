Nuovi istituti, a Torino scuola futuro

(ANSA) - TORINO, 12 SET - Le classi sono divise per materie, gli spazi di condivisione aperti anche al quartiere. Con l'inaugurazione delle medie Fermi e Pascoli, nasce a Torino la scuola del futuro. Gli istituti sono stati rinnovati, con un investimento di 11 milioni da parte di Fondazione Agnelli e Compagnia di San Paolo, nell'ambito del progetto Torino fa Scuola, in collaborazione con Città di Torino e Fondazione per la Scuola.

"Ci prendiamo la responsabilità di portare avanti la sfida di un modello innovativo di scuola e di apprendimento", spiega la sindaca Chiara Appendino, ricordando che nella scuola "ci sono i valori di una società sana e coesa".

"Vedere i ragazzi che hanno l'aria felice e sentirli dire che hanno più voglia di studiare in un ambiente come questo rende lo sforzo fatto meritevole. Vorremo che queste scuole diventassero un modello di innovazione didattica", sottolinea il presidente della Fondazione Agnelli John Elkann. Soddisfatto anche il presidente della Compagnia di San Paolo, Francesco Profumo.