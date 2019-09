Gratis Easyreading, font per dislessici

(ANSA) - TORINO, 12 SET - EasyReading Multimedia fornirà gratuitamente ai privati la licenza d'uso del font ad alta leggibilità EasyReading, che commercializza in tutto il mondo.

Servirà a chi è dislessico - secondo stime recenti 700 milioni di persone, il 10% della popolazione mondiale - ma anche a quanti desiderano leggere e farsi leggere con "chiarezza". "Il sapere non è fine a se stesso, deve essere condiviso", spiega Federico Alfonsetti, designer del Font e amministratore delegato della società, nata da un decennio di studi portati avanti con un team di ricercatori. "I risultati, significativi da un punto di vista sia statistico sia clinico, ci consentono di affermare che EasyReading può essere considerato un valido strumento compensativo per i lettori con dislessia e un font facilitante per tutte le categorie di lettori. C'è stata prima la consapevolezza di aver messo sul mercato qualcosa che possa agevolare tutti e poi la presa di coscienza di poter rendere libera la circolazione nel mondo".