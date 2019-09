Compie 30 anni il Cinema Massimo

(ANSA) - TORINO, 12 SET - Compie trent'anni il Cinema Massimo, multisala del Museo Nazionale del Cinema, che festeggia con un restyling delle sedute, un ammodernamento tecnologico e una nuova programmazione della sala Rondolino.

Una delle sale cinematografiche di qualità più longeve in Italia ha collezionato grandi numeri: in questi anni sugli schermi del Massimo sono passati più di 20 mila film visti da oltre 3 milioni e mezzo di spettatori, festival inclusi.

Il 27 aprile 1989 con la proiezione del film di Daniele Segre Occhi che videro, dedicato interamente alla figura di Maria Adriana Prolo e alla nascita del Museo del Cinema, il cinema riapre completamente rinnovato, dopo aver chiuso i battenti nel 1983 a seguito della tragedia dello Statuto.

Da settembre 2019 la programmazione della Sala Rondolino varia, proseguendo la proposta di prima visione e scegliendo però tra i molti film che spesso non trovano spazio nei meccanismi della distribuzione commerciale. Questa sala ospiterà anche i festival cittadini.