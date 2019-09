(ANSA) - TORINO, 12 SET - Parte la campagna A cena per la ricerca, varata dalla Gambero Rosso Academy e dalla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro di Candiolo. Si tratta di quattro cene, una al mese, che vedranno alternarsi alcuni tra i migliori ristoranti di Torino. Il progetto nasce per sostenere la ricerca sul cancro.

"Partiamo dalla certezza che ogni piccolo gesto possa fare la differenza, ecco perché quando siamo stati interpellati per prendere parte all'iniziativa non abbiamo esitato un momento a scendere in campo. Partendo dalla voglia di fare dei gesti concreti e tangibili, lo chef Stefano Sforza ha realizzato un menù speciale che verrà servito la sera del 17 settembre in una cena che non vuole essere solo buona al palato ma anche al cuore", spiega Antonio Cometto, amministratore delegato del ristorante Opera. Ingegno e Creatività. "Vogliamo accendere i riflettori su chi magari un giorno salverà mia moglie, vostra madre: i ricercatori che più di chiunque altro provano a fare la differenza", aggiunge Sforza.