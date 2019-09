A Torino Festival scuole d'arte e design

(ANSA) - TORINO, 12 SET - Più di 300 giovani artisti di tutto il mondo porteranno le loro opere a Torino. La città ospiterà dal 14 ottobre al 17 novembre 35 realtà italiane tra Accademie e Scuole d'Arte e 19 Accademie straniere per la II edizione del Fisad Festival Internazionale delle Scuole d'Arte e Design e la XIV edizione del Premio Nazionale delle Arti, promossi dal Miur.

Organizzatrice della manifestazione, dal titolo 'Building a new world', è l'Accademia Albertina di Torino. "Guardo favorevolmente alla struttura di questo Festival come a uno dei casi più avanzati fin qui realizzati", sottolinea il ministro Lorenzo Fioramonti in un messaggio agli organizzatori.

Il Fisad, ideato e curato dal regista Salvo Bitonti, direttore dell'Accademia Albertina, è un Festival dal format unico al mondo grazie all'apertura a tutte le forme d'arte. Lo presiede la neo presidente dell'Albertina, Paola Gribaudo.

L'assessorato comunale alle politiche giovanili ha istituito il premio Torino Creativa.