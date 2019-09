Museo Cinema, porte aperte a insegnanti

(ANSA) - TORINO, 11 SET - Il Museo Nazionale del Cinema apre le porte a insegnanti ed educatori per presentare la nuova offerta didattica per l'anno scolastico 2019/2020. Docenti di ogni ordine e grado incontrano gli operatori didattici del Museo e lo staff dei Servizi Educativi e della Bibliomediateca Gromo.

Si potrà visitare il Museo, la mostra #FacceEmozioni e assistere a brevi dimostrazioni dei laboratori nelle aule didattiche. Nell'anno scolastico 2018/19 circa 75.000 studenti hanno visitato il Museo Nazionale del Cinema o partecipato alle attività didattiche, mentre il Cinema Massimo ha accolto oltre 11.000 studenti, a partire dalla scuola dell'infanzia.

Le scuole possono scegliere percorsi guidati a tema, cacce al tesoro, laboratori sul set e lezioni interattive sul linguaggio cinematografico. I percorsi sono differenziati per le diverse fasce d'età, dai nidi d'infanzia alle secondarie di II grado, e basati su un approccio didattico coinvolgente che invita alla sperimentazione attiva e al confronto.