Embraco, lunedì sciopero e presidio

(ANSA) - TORINO, 11 SET - I lavoratori della ex Embraco, acquisita da Ventures, sciopereranno quattro ore lunedì con un presidio dalle 14 ai cancelli dello stabilimento di Riva di Chieri, per chiedere l'avvio delle produzioni e il rientro di tutta la forza lavoro come concordato al Ministero dello Sviluppo Economico. Lo hanno deciso Fim, Fiom e Uilm, che hanno fatto il punto sulla situazione ex Embraco.