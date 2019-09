Ciclismo:Milano-Torino con Bernal al via

(ANSA) - MAGENTA (MILANO), 11 SET - La classica più antica del mondo taglia il fatidico traguardo delle 100 edizioni e lo fa, se le indiscrezioni saranno confermate, con il Re del Tour al via. La Milano-Torino, nata nel 1876, si correrà il prossimo 9 ottobre e dovrebbe avere fra i protagonisti il colombiano Egan Bernal, trionfatore dell'ultima Grande Boucle, ad appena 22 anni. Nell'ormai tradizionale percorso - con partenza da Magenta e arrivo sul Colle di Superga attraverso Lomellina e Monferrato, per 179 km - la Milano-Torino sarà l'ultimo vero banco di prova per i big in vista del Giro di Lombardia, l'ultima Classica monumento dell'anno, che si disputerà tre giorni dopo. Finale duro con la salita - pendenza media al 9.1% e punte fino al 14% - verso la Basilica di Superga, da ripetere due volte per la selezione decisiva. Chissà che a questo novero di campioni non si possa aggiungere anche Bernal, il colombiano da tutti indicato come il prossimo cannibale del ciclismo mondiale.