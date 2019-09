Appendino, orgogliosa di essere sindaco

(ANSA) - TORINO, 11 SET - "Ho dei progetti da portare a termine. Sono stata eletta per fare il sindaco e sono orgogliosa di essere sindaco". Chiara Appendino spiega così, intervistata da Radio Rai 1 durante la trasmissione Centocittà, i motivi che l'hanno spinta a rifiutare un posto da ministro nel nuovo governo Conte.

"In effetti Luigi (Di Maio, ndr) mi ha chiamato e proposto di entrare nella squadra di governo - ammette la prima cittadina -, Sono stata molto sorpresa della cosa e ho condiviso con lui alcune riflessioni. La prima è che il sindaco è sindaco, rimane in trincea, quindi bisogna assolutamente portare a termine il proprio mandato".