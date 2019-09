Alpinismo, collana inedita su Bonatti

(ANSA) - AOSTA, 11 SET - La Gazzetta dello Sport e il Corriere della Sera celebrano la leggendaria figura di Walter Bonatti - alpinista, scrittore, esploratore - con l'opera inedita "Bonatti-Una vita libera", curata da Angelo Ponta e realizzata in collaborazione con il Cai e il Museo Nazionale della Montagna di Torino. La collana (2.000 pagine in 16 volumi) raccoglie 1.500 foto, oltre a documenti e scritti che raccontano la vita avventurosa dello scalatore bergamasco.

"In un mondo che ha quasi smarrito la capacità di sognare - scrive nell'introduzione Andrea Monti, direttore della Gazzetta - la sua storia è quella di un fenomeno, non solo in parete.

Bonatti possedeva la fantasia per immaginare traguardi irraggiungibili al resto degli umani e il coraggio sovrannaturale per trasformarla in azione. Si può dire, senza troppo esagerare, che Bonatti è stato una sorta di Leonardo dell'alpinismo". Il primo volume 'La montagna nel sangue' sarà in edicola dal 13 settembre con La Gazzetta dello Sport e il Corriere della Sera.