Riparte con Vico Officina Verde Toniollo

(ANSA) - TORINO, 10 SET - Riparte l'attività, dopo la pausa estiva, dell'Officina Verde Tonolli, area verde di 8.000 metri quadri, nel cuore di Parella, realizzata dalla Città di Torino alla fine degli anni '90 e diventata il fulcro delle attività di educazione ambientale della Circoscrizione 4. Primo appuntamento è Pranzo nel giardino con l'autore, domenica 15 settembre: il gruppo di lettura Lib(e)riamoci, con la Libreria Diorama Kids' e il gruppo informale Ortolani del Tonolli, presenta alle 15 l'ultimo libro di Andrea Vico 'Piante in viaggio' (Editoriale Scienza). L'incontro con l'autore sarà preceduto alle 13 da un pranzo condiviso aperto a tutti.

Vico, torinese, giornalista dal 1988, da circa 25 anni si dedica alla scienza. Ha scritto di ambiente ed energia su Tuttoscienze, il Sole 24 Ore e La Scienza. È autore di libri di scienza per ragazzi. Nell'ultimo libro un giro al mercato si trasforma in un coloratissimo viaggio alla scoperta delle mille piante che l'uomo ha addomesticato e che hanno addomesticato noi.