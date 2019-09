Escursionisti recuperati nella notte

(ANSA) - TORINO, 10 SET - Sono stati raggiunti nella notte i due escursionisti rimasti bloccati ieri in alta Valle Soana. I volontari del soccorso alpino li stanno portando in sicurezza a valle. Sono entrambi in discrete condizioni di salute. Sono un 30enne residente in provincia di Alessandria e un 42enne di Torino. Le operazioni si concluderanno in mattinata.

L'allarme è scattato ieri sera. Dalla Cima Fer (2.600 metri di altezza) i due escursionisti non sono più riusciti a fare ritorno a valle. Le squadre hanno impiegato oltre tre ore di salita per raggiungerli dovendo l'ultimo tratto condurlo in arrampicata. L'intervento è stato immediato anche in virtù delle condizioni meteo in peggioramento.

In quota i soccorritori oltre alle temperature molto basse hanno trovato anche una prima nevicata.