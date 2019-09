Dopo parentesi nuvole,massime a 28 gradi

(ANSA) - TORINO, 10 SET - Nuvole e piovaschi oggi in Piemonte, ma sarà solo una parentesi passeggera. Da domani il minimo depressionario si sposta sul Nord Africa e sull'Italia si espande l'anticiclone - prevede Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) - con temperature in rapida risalita: massime a 25-26 gradi domani, 27-28 giovedì, nelle zone di pianura e bassa collina, 16 gradi a 2000 metri di altitudine.

Lo zero termico, oggi in calo fino a 3.100 metri, tornerà a salire di quota, fino a 4500 metri venerdì. Condizioni meteo, quindi, da tarda estate, con minime a 12-13 gradi in pianura.