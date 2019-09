Alessandria sceglie Nissan

(ANSA) - ALESSANDRIA, 10 SET - Nissan e la Città di Alessandria si impegnano nella promozione della mobilità sostenibile a zero emissioni. Da oggi l'amministrazione comunale utilizzerà come auto di rappresentanza una Leaf, vettura 100% elettrica più venduta al mondo. Il sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco ha ricevuto le chiavi del veicolo dalle mani del titolare della concessionaria Nissan Resicar di Alessandria, Roberto Siri, alla presenza del responsabile comunicazione corporate di Nissan Italia, Fulvio Ferrari.

La Nissan Leaf consegnata al Comune di Alessandria è una versione N-Connecta, dotata di una batteria da 40kwh che assicura una autonomia fino a 270 km nel ciclo combinato.

Omologata per cinque passeggeri, è dotata delle più recenti tecnologie della Nissan Intelligent Mobility, tra cui l'e-pedal, sistema che consente di accelerare, rallentare e frenare con un solo pedale per ridurre lo stress e la fatica nella guida.