Appendino, inizio scuola è una emozione

(ANSA) - TORINO, 9 SET - I compiti estivi li faceva negli ultimi giorni di vacanza, ma il primo giorno non lo ha mai perso tanta grande era la voglia di riabbracciare i compagni. Sono i ricordi dell'inizio della scuola della sindaca di Torino, Chiara Appendino. La prima cittadina li ha raccontati agli alunni della Elementare Antonelli, cui ha fatto visita con l'assessora comunale all'Istruzione Antonietta Di Martino per la ripresa delle lezioni.

"La scuola è una comunità straordinaria in cui ci sono tutte le sfide del futuro come rispettarsi, imparare a conoscersi, comprendere le differenze, crescere come cittadini. Voi costruite il futuro della nostra Torino", dice la sindaca Appendino rivolgendosi agli studenti, che le hanno rivelato di odiare l'inquinamento e di avere interesse per i giardini e gli spazi aperti. "Ciò significa che il personale sta facendo un ottimo lavoro di sensibilizzazione sull'attenzione all'ambiente - conclude - e che noi grandi abbiamo ancora di più la responsabilità di lavorare in questo senso".