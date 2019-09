Torna il Festival delle Sagre ad Asti

(ANSA) - ASTI, 8 SET - Sono oltre tremila i figuranti in abiti contadini, con trattori e vetture d'epoca, carri e buoi che hanno sfilato ad Asti per la 46/esima edizione del festival delle Sagre. Provenienti dai 41 Comuni della provincia, hanno rappresentato in strada i lavori nei campi, i mestieri, le feste contadine e i riti religiosi, dalla vendemmia al battesimo, dalla battitura del grano alla festa di leva.

"Sono centinaia di migliaia le persone che ogni anno, attratte da una manifestazione unica nel suo genere, accorrono ad Asti per respirare le atmosfere di un mondo antico, quello contadino tra Ottocento e Novecento - spiega il presidente della Camera di commercio di Asti, Erminio Renato Goria -. Durante le Sagre riscopriamo le nostre radici, riviviamo la nostra storia".

In piazza del Palio le 41 proloco presenti servono le ricette della tradizionale piemontese abbinati a vini doc e docg del territorio. In piazza solo piatti di carta, posate di legno e bicchieri di vetro per un Festival ecosostenibile.