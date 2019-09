Ferrari: Camilleri,vogliamo molto di più

(ANSA) - MONZA, 08 SET - "Questa vittoria a Monza ripaga delle delusioni della stagione. Abbiamo aspettato 9 anni ma per i 90 anni della Ferrari questa è la festa perfetta. Nove è un numero fortunato. E' stato molto emozionante, ho vissuto con il cuore in gola ma sono molto felice per il team, per i fan e per l'Italia intera. Ma noi vogliamo molto di più di Spa e Monza".

L'ad della Rossa, Louis Camilleri, sorride per la vittoria di Charles Leclerc al Gran Premio di Monza e, a Sky, cita Neruda: "E' stato come quello che la primavera fa ai ciliegi".