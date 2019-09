Cirio, 'futuro è nelle vostre mani'

(ANSA) - TORINO, 8 SET - Ultime ore di vacanza per gli studenti piemontesi, che tornano domani sui banchi di scuola.

"Sarà un giorno molto importante per migliaia di studenti piemontesi che torneranno sui banchi di scuola o che, per la prima volta, faranno il loro ingresso nel percorso scolastico che li accompagnerà nella crescita culturale, ma anche sociale e personale - osservano il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, e l'assessora regionale all'Istruzione, Elena Chiorino -.

Entreranno per la prima volta in classe bambini e usciranno adulti, formati e pronti ad affrontare al meglio le sfide della vita".

"Che quello che sta per inaugurare sia un anno sereno, proficuo e di grande crescita per tutti. In bocca al lupo, ragazzi. Non scordatevi mai che il futuro del Piemonte e dell'Italia è nelle vostre mani", è il messaggio di auguri del presidente Cirio e dell'assessore Chiorino.

La Regione, quest'anno, ha scelto di inaugurare la scuola non in un luogo solo, ma con una presenza diffusa nelle otto province piemontesi.