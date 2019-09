Vendemmia Barolo non è compromessa

(ANSA) - TORINO, 6 SET - "Allo stato attuale, nessuna delle Denominazioni tutelate dal Consorzio registra danni tali da compromettere in modo significativo e generale la vendemmia". Lo precisa il Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani al termine del sopralluogo dei tecnici per valutare i danni causati dal nubifragio di ieri.

"L'area di produzione del Nebbiolo da Barolo Docg è stata interessata solo marginalmente dalla grandine - si legge in una nota del Consorzio -. Nello specifico, si registrano danni circoscritti alla parte bassa del comune di Serralunga, alla parte alta delle frazioni dell'Annunziata e Santa Maria nel comune di La Morra, al comune di Grinzane Cavour e Diano d'Alba.

L'area maggiormente colpita risulta comunque essere una porzione di territorio di Diano d'Alba, Grinzane Cavour e Madonna di Como (comune di Alba) dove le varietà più diffuse sono Dolcetto, Barbera e Moscato".

La grandine, conclude il Consorzio, "non ha interessato il doglianese e l'area di produzione del Barbaresco".