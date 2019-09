Pazza estate Piemonte, 10 milioni danni

(ANSA) - ASTI, 6 SET - Superano i 10 milioni i danni causati dal maltempo di questa "pazza estate piemontese". Lo afferma il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, al termine dell'incontro ad Asti con i sindaci dei comuni danneggiati. "I danni riguardano le aziende agricole, i privati e le amministrazioni pubbliche. Ed è un dossier che purtroppo stiamo implementando settimana dopo settimana, perché ancora ieri nell'Albese si sono verificati danni enormi", spiega Cirio che annuncia un primo stanziamento regionale di 2,5 milioni di euro ai piccoli comuni.

"E' necessario che anche Roma faccia la sua parte, così come la Regione fa la sua, per cui oggi chiediamo al Governo che si ricordi di noi - aggiunge Cirio - Tutto è sul tavolo della Presidenza del Consiglio dei ministri e su quello del ministero dell'Agricoltura per la dichiarazione dello Stato di emergenza e della calamità naturale, passi necessari a ottenere gli aiuti che ci auguriamo possano arrivare già nelle prossime settimane".