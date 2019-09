Cairo, vedute comuni tra Torino e Napoli

(ANSA) - TORINO, 6 SET - "Con il Napoli abbiamo un buon rapporto, eccellente il mio con De Laurentiis. Anche in Lega abbiamo posizioni comuni per come vediamo lo sviluppo del calcio". L'operazione Simone Verdi rinsalda il legame tra il Torino e il Napoli. A dirlo è il presidente Urbano Cairo nel corso della presentazione del fantasista prelevato dal club partenopeo nell'ultimo giorno di mercato.

"Abbiamo cercato di accelerare la trattativa col Napoli, che voleva essere sicuro di avere un rimpiazzo - spiega il presidente del Torino -. Ancelotti voleva tenere il calciatore e anche all'ultimo è stato complicato. I rapporti erano complicati, c'era sempre quella questione di Maksimovic del 2016, che era stata una trattativa tosta. Ma abbiamo chiarito tutto, siamo ripartiti col Napoli e la collaborazione è stata proficua. Sicuramente faremo altre cose insieme".