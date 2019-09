Allevatore disperso,ricerche in Valle Po

(ANSA) - TORINO, 6 SET - Proseguono le di ricerca del pastore di 65 anni, residente nel comune di Paesana (Cuneo), scomparso mercoledì pomeriggio dopo essere salito sulle montagne di Santa Lucia della Vardetta per controllare la propria mandria in alpeggio. Sono una ventina i tecnici e due le unità cinofile guidate da un gruppo di specialisti in ricerca del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese.

Approfittando della tregua del maltempo, questa mattina le ricerche si concentreranno in particolare in una zona segnalata da un testimone, che ha sostenuto di avere sentito il cane del pastore abbaiare nel pomeriggio in cui l'uomo è scomparso. Anche l'animale non ha fatto ritorno a valle.