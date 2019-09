A Caselle Aeroporto a porte aperte

(ANSA) - TORINO, 6 SET - Ritorna 'Aeroporto a Porte Aperte', l'iniziativa dedicata alle famiglie e ai bambini per scoprire come funziona l'aeroporto di Torino. L'evento gratuito si terrà sabato 14 e domenica 15 settembre e permetterà di conoscere il 'dietro le quinte' dell'aeroporto.

Il tour, aperto ai bambini dai 5 anni, accompagnati da un adulto e della durata di un paio d'ore, prevede l'accesso alla pista di volo, una presentazione dei mezzi di Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza e Polizia di Stato, con una dimostrazione delle attività degli elicotteristi, delle unità cinofile e degli artificieri. Si potranno osservare i velivoli della Turin Flying School utilizzati per l'addestramento degli studenti della scuola di volo e conoscere i segreti dell'attività del falconiere e dei rapaci presenti in Aeroporto. La visita si concluderà nell'area Imbarchi, come veri passeggeri. Le iscrizioni all'evento potranno essere effettuate esclusivamente online sul sito www.aeroportoditorino.it da martedì 10 settembre alle 12.