Torino, linea gioielli per Casa Ugi

(ANSA) - TORINO, 5 SET - Anelli con il toro rampante e la scritta 'Forza Vecchio Cuore Granata', medaglie, orecchini e braccialetti. Nasce nel segno della solidarietà la collezione di gioielli creata per il Torino dalla designer italoamericana Daniela Allega Fuciarelli. Il club devolverà il ricavato a Casa Ugi, onlus torinese impegnata ad aiutare i bambini malati di cancro e le loro famiglie. A presentarla presso la sede dell'associazione è stata la stessa designer, con il portiere granata Antonio Rosati e i dirigenti Emiliano Moretti e Andrea Fabbrini.

"Noi calciatori siamo dei privilegiati, penso sia doveroso aiutare chi è meno fortunato di noi", sottolinea Rosati, che nel ringraziare i soggetti coinvolti definisce Casa Ugi "una struttura fantastica". "Mi ha toccato molto vedere così tanti bambini in difficoltà, specie da genitore, quindi ho fatto di tutto insieme al Torino", aggiunge.

Il ricavato della vendita finanzierà Ugi2, dove verranno organizzate attività per i pazienti off therapy e le loro famiglie.