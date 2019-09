Regio Torino,Schwarz direttore artistico

(ANSA) - TORINO, 5 SET - Il sovrintendente del Teatro Regio di Torino, Sebastian Schwarz, sarà anche direttore artistico.

"Me lo ha chiesto il consiglio di indirizzo e ho accettato", ha detto Schwarz incontrando la stampa. Non è stato ancora scelto il direttore musicale, mentre a breve arriveranno il segretario artistico e il direttore degli allestimenti scenici.

"H incontrato i lavoratori. Ho visto persone piene di energie e voglia di ripartire alla grande. Bisogna riportare la calma, la magia dell'opera lirica, in un teatro che ha vissuto tempeste enormi. Ho invitato tutti a guardare avanti. Lasciamo che lo spettacolo si svolga in palcoscenico e non fuori. Dobbiamo riconquistare la fiducia. Già in questa stagione puntiamo a un aumento degli abbonati", ha spiegato Schwarz, applaudito dai lavoratori. Entro settembre il consiglio di indirizzo esaminerà il budget 2019. "Nessuna intenzione di togliere la cancellata - ha precisato - ma vogliamo aprire il teatro alla città, con un negozio, la biglietteria e un bar nell'atrio".