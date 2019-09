Museo Scienze Naturali apre da primavera

(ANSA) - TORINO, 5 SET - L'Assessore alla Cultura della Regione Piemonte, Vittoria Poggio, accompagnata dai dirigenti e dai funzionari regionali dei Settori Cultura e Patrimonio, ha effettuato un sopralluogo presso il Museo Regionale di Scienze Naturali per valutare l'avanzamento dei lavori di ripristino e riapertura del Museo.

"Ho voluto - dichiara l'assessore Poggio - rendermi conto della situazione di questo importante patrimonio museale regionale per mettermi subito al lavoro per una riapertura che, alla luce degli aggiornamenti ricevuti durante il sopralluogo, si può immaginare a step successivi, che si realizzeranno nell'arco del prossimo anno. Oggi possiamo affermare che siamo al lavoro per riconsegnare a cittadini e visitatori una prima riapertura, ancorché parziale, entro la primavera 2020. A questa prima riapertura, seguiranno nei mesi successivi, tutte le altre, fino al completamento dei lavori di ripristino, riconsegnando così alla collettività una vera e propria vetrina scientifica del territorio piemontese".