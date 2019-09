Maltempo: Smi, in arrivo grandine e vento, massime a 16

(ANSA) - TORINO, 5 SET - Maltempo in arrivo sul Piemonte, con il rischio di grandinate e forti raffiche di vento e piogge estese, soprattutto venerdì, con quantità superiori ai 50 mm.

Temperature in netto calo, con massime a 16-19 gradi in pianura e bassa collina, zero gradi a quota 3000; fresco domenica quandoo la quota neve scenderà a 2000-2400 metri. Sono le previsioni di Smi (Società Meteorologica Italiana).

La fase di calma anticiclonica sta quindi finendo e dal pomeriggio di oggi sono previsti rovesci e temporali dalle zone montane, ma in estensione a pianure e colline a cominciare da Cuneese, Torinese e Biellese. Possibili nubifragi con locali grandinate nella serata, specialmente tra Cuneese e Torinese. (ANSA).