A lezione in ospedale, nuovo piano Miur

(ANSA) - TORINO, 5 SET - Lezioni in ospedale o a casa per gli studenti che devono assentarsi per lunghi periodi a causa di gravi problemi di salute: è una rivoluzione quella in arrivo per la scuola. Per le nuove linee di indirizzo nazionali del Miur, ogni istituto è tenuto a occuparsi della formazione e dell'istruzione degli alunni quando le assenze per malattia superano i 30 giorni. Se ne parla a Torino in un convegno organizzato dal polo 'Amedeo Peyron', capofila della Rete nazionale per la scuola in ospedale e l'istruzione domiciliare.

In Piemonte, grazie al piano di formazione della Direzione generale per lo studente del Miur sostenuto dalla Rete nazionale delle scuole Polo regionali e dagli Usr, si promuove la formazione degli insegnanti ospedalieri e domiciliari. Anche la Regione mira a garantire interventi di istruzione ai giovani pazienti ricoverati negli ospedali piemontesi oltre che all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino, capofila ed esempio di eccellenza in questo campo.