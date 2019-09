Pininfarina firma treno Alpi svizzere

(ANSA) - NEW YORK, 4 SET - Pininfarina firma il treno delle meraviglie. A partire dall'anno prossimo 4 milioni di turisti all'anno godranno dei panorami ai confini delle Alpi Vodesi (nel cantone del Vaud) e Bernesi a bordo dei nuovi treni ridisegnati per la società ferroviaria Mob (Montreux Oberland Bernese). Il Goldenpass Express, che circolerà dal 13 dicembre 2020, collegherà tre principali attrazioni turistiche della Svizzera: Montreux, Gstaad e Interlaken.

"Trovarci di fronte a nuovi standard di sicurezza - spiega Alfredo Palma, Design Project Manager Pininfarina - è stato uno stimolo, più che un limite, alla nostra creatività. In ogni progetto, dall'automotive al transportatoin all'architettura, il nostro obiettivo resta realizzare oggetti bellissimi superando gli ostacoli tecnici o normativi. Con MOB abbiamo realizzato un treno che offre un'esperienza di viaggio immersiva, in una simbiosi totale con la bellezza della natura circostante".