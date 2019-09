Paola Pisano ministra dell'Innovazione

(ANSA) - TORINO, 4 SET - L'assessora comunale di Torino Paola Pisano è stata designata come ministro all'Innovazione del nuovo governo. nell'esecutivo un'altra piemontese, la cuneese Fabiana Dadone, designata per la Pubblica Amministrazione. "Sono grata dell'occasione che mi è stata data oggi dal Presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conte. È per me un onore poter dare il mio contributo al nostro Paese, un territorio ricco di potenzialità e competenze da sviluppare", scrive su Facebook la neo ministra.

"Ringrazio prima di tutto la Sindaca della Città di Torino, Chiara Appendino, - aggiunge - tutta la Giunta e il Consiglio Comunale che hanno da sempre supportato e creduto che l'innovazione possa trasformare e far crescere il nostro Paese".

"E' una scelta che mi rende orgogliosa", commenta la sindaca Chiara Appendino. "Paola in questi tre anni, in collaborazione con Giunta e Consiglio - sottolinea Appendino - ha portato a casa risultati importanti".