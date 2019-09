Juve: Sarri torna in campo

(ANSA) - TORINO, 4 SET - Sarri per la prima in campo, oggi alla 'Continassa': il tecnico, "in ripresa" dopo la polmonite che l'ha colpito a metà agosto, ha "diretto parzialmente" l'allenamento della Juventus, tornata al lavoro dopo i tre giorni di riposo concessi dal tecnico.

Assenti, oltre ai nazionali, Higuain e Douglas Costa, che hanno usufruito di due giorni supplementari di riposo, informa la società bianconera. L'argentino e il brasiliano torneranno allo Juventus Training Center venerdì.