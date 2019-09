In auto con figli e arnesi da scasso

(ANSA) - TORINO, 4 SET - Una coppia è stata denunciata dai carabinieri per il possesso di arnesi da scasso dopo un controllo, a Chivasso (Torino), sull'auto su cui stava viaggiando insieme ai figli di 5 e 8 anni. Il materiale (berretti con la scritta 'carabinieri', radiotrasmittenti, cacciaviti e altro) era infilato in una sacca con i giochi dei bambini. La coppia - di 33 e 31 anni - è di Massa Carrara ed è già conosciuta dalle forze dell'ordine per vicende di reati contro il patrimonio.