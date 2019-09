Calcio: morto Udovicich, bandiera Novara

(ANSA) - NOVARA, 4 SET - Si è spento a 79 anni Giovanni 'Nini' Udovicich, bandiera del Novara Calcio. A lungo ha detenuto il record di presenze in un'unica società, con 516 partite giocate tra serie B e C.

Stopper implacabile, dai piedi ruvidi ma dal fisico imponente e dalla riconosciuta sportività, costituiva con Alberto Vivian una coppia di difensori centrali di ottima caratura. on il Novara attraversò tre decenni. Cominciò nel 1958 (esordì a Bari come centravanti, lui che era destinato a una carriera da difensore) e terminò nel 1976 a 36 anni ma solo a causa di un incidente al ginocchio; altrimenti, grazie al fisico imponente, sarebbe andato avanti volentieri ancora un altro po'.