Acque irrigue,14 fuori norma nel Cuneese

(ANSA) - TORINO, 4 SET - Sono state 6 le segnalazioni alla Procura, trasmesse dai Carabinieri Forestali della provincia di Cuneo, per captazioni non autorizzate o sprechi di acque irrigue, 8 i verbali amministrativi. Le irregolarità più numerose sono state scoperte dalle stazioni Forestali di Bra, Ceva e Saluzzo.

E' il bilancio dell'attività di controllo per la tutela delle acque irrigue. Sono emerse alcune irregolarità, sia per quanto riguarda l'esecuzione di lavori non autorizzati all'interno degli alvei dei fiumi, sia in merito a captazioni di acque pubbliche effettuate in assenza dei dovuti permessi, così come previsto dalle normative regionali e dai regolamenti dei consorzi di gestione.