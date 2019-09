Tenda bis, dopo 2 anni riaprono cantieri

(ANSA) - CUNEO, 3 SET - Dopo due anni di stop riprenderanno a metà settembre i lavori per il completamento del tunnel Tenda bis tra Limone (Cuneo) e Tenda (Francia). Ad occuparsene sarà il consorzio Edilmaco di Torino, secondo alla gara d'appalto di Anas del 2009 e subentrato con un contratto da 102,5 milioni.

Serviranno 5 anni di lavori, per concludere il raddoppio della galleria scavata a fine 800 (che oggi si percorre a senso unico alternato) che a sua volta sarà rinnovata completamente.

Il cantiere è fermo da agosto 2017 quando scattò un blitz della Guardia di Finanza per una indagine della Procura di Cuneo sulla realizzazione dell'opera (il processo è in corso). Un anno fa Anas aveva estromesso l'azienda vincitrice dell'appalto, Grandi Lavori Fincosit, per "gravi inadempienze". In 10 anni è stato realizzato il 23% dei lavori e in galleria, su entrambi i versanti, sono stati scavati 1,5 km su 3,3 totali. Il primo lavoro sarà il rifacimento del muro portante sugli ultimi tornanti della valle Roya in Francia,