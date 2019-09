Scirea, online brano 'Mi chiamo Gaetano'

(ANSA) - TORINO, 3 SET - E' da oggi acquistabile online sulle piattaforme streaming e in digital download il brano "Mi chiamo Gaetano" (Incipit Records/Egea), composto da Giuseppe Fulcheri per la ricorrenza dei trent'anni dalla prematura scomparsa del fuoriclasse del calcio Gaetano Scirea. La metà dei proventi ricavati dalla vendita sarà destinata alla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro Onlus per sostenere l'Istituto di Candiolo, centro internazionale di ricerca e cura in ambito oncologico.

"Grazie a questo bellissimo brano dedicato a uno dei campioni più amati del calcio italiano per la sua classe e il suo stile - afferma Gianmarco Sala, direttore della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro - potremo sostenere il talento dei nostri ricercatori che si impegnano quotidianamente nella sfida contro il cancro".