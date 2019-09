Escursionista soccorsa con elicottero

(ANSA) - CUNEO, 3 SET - Una donna di 40 anni di Chiusa di Pesio (Cuneo) è stata soccorsa con elicottero intorno alle 19 di ieri dopo essersi ferita durante un'escursione nel Vallone del Cavallo, sopra la Certosa di Pesio. Era stata lei stessa a dare l'allarme in seguito a una caduta che le aveva provocato una frattura a una gamba.

La donna è stata raggiunta dagli operatori del Soccorso alpino a quota 1.230 metri. E' stata bloccata su una barella e, quindi, trasferita con un verricello a bordo dell'elicottero (che non poteva atterrare data la zona impervia) e quindi portata in ospedale a Cuneo. Le sue condizioni non sono gravi.