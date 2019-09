Champions: Juve Mandzukic e Emre Can out

(ANSA) - TORINO, 3 SET - Fuori Mandzukic ed Emre Can, oltre all'infortunato Chiellini nella lista consegnata dalla Juventus alla Uefa per la fase a gironi della Champions League.

L'elenco comprende 22 giocatori: in ordine di maglia Szczesny De Sciglio, de Ligt, Pjanic, Khedira, Ronaldo, Ramsey, Dybala, Douglas Costa, Alex Sandro, Danilo, Matuidi, Cuadrado, Bonucci, Higuain, Rugani, Rabiot, Demiral, Bentancur, Pinsoglio, Bernardeschi e Buffon.