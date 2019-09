Tour medici di famiglia parte da Biella

(ANSA) - TORINO, 2 SET - Partirà dal Piemonte il tour nazionale #AdessoBasta, con il quale la Federazione Italiana Medici di Famiglia (Fimmg) intende "dare ascoltato alle esigenze dei cittadini per rivolgere al governo richieste che tengano in considerazione i reali bisogni sanitari della popolazione".

Il tour, a bordo di un camper e alla presenza del segretario generale Silvestro Scotti, toccherà 15 città in 30 giorni, percorrendo 1.800 chilometri. Le tappe piemontesi saranno quattro: oltre a Biella anche Cossato, Alba e Stefano Belbo. "Vogliamo ribadire - spiega il segretario piemontese, Roberto Venesia - l'importanza del medico di medicina generale, come punto di riferimento della salute dei cittadini e come presidio del servizio sanitario nazionale. Il tour toccherà i Comuni piccoli, perché vogliamo sentire le loro esigenze assistenziali.

Le indagini indicano che nel 70% dei casi il medico di famiglia è il principale riferimento per i problemi di salute, con punte oltre l'85% nella popolazione più in là con gli anni".